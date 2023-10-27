Зеленский сделал заявление о работе "зернового коридора"

Оккупанты создают опасность для гражданского судоходства.
Президент Владимир Зеленский и заявил, что "зерновой коридор" в Черном море будет функционировать, несмотря на угрозы со стороны страны-агрессора России.
Об этом глава государства заявил во время разговора с британским премьер-министром Риши Сунаком.
По словам президента, при всех угрозах "зерновой коридор" продолжит функционировать.
Отмечается, что Зеленский рассказал Сунаку о ситуации в Черном море и действиях РФ, создающих опасность для гражданского судоходства. Собеседники обсудили дальнейшую работу по внедрению страхования гражданских судов.
Напомним, Украина приостановила работу нового зернового коридора по Черному морю в связи с увеличением активности российской авиации. Речь идет о временном прекращении движения судов на вход и выход из портов.
Также на днях спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что в целях безопасности информация о движении судов "зерновым коридором" закрыта. По ее словам, это не открытая информация, которую следует вывешивать в виде графика движения подобных судов.
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