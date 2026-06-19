Зеленский сделал заявление о ракетах для ПВО: что меняется для Украины

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США впервые выразили готовность рассмотреть идею предоставления лицензий на совместное производство украинских ракет и укрепление украинской ПВО.

Об этом Владимир Зеленский сообщил после переговоров с президентом Гондураса Насри Асфурой во время общения с журналистами.

США может предоставить лицензию на ракеты — что известно

По словам украинского лидера, Киев обращался с таким предложением еще во время каденции предыдущей администрации Джо Байдена. Однако тогда этот вопрос не получил поддержки.

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«Я очень надеюсь, что они (США-ред.) вернутся с положительным ответом, и мы сможем получить лицензии для того, чтобы наши возможности, а у нас есть возможность для того, чтобы наши компании, частный сектор, и наши государственные компании ВПК смогли помочь Украине, смогли помочь странам Ближнего Востока, смогли помочь и странам Европы. Посмотрим», — заметил Зеленский.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил о новых договоренностях с партнерами по усилению противовоздушной обороны Украины, в частности, о получении американских лицензий на производство средств ПВО.

Также мы писали, что Соединенные Штаты и европейские государства договорились предоставить Киеву специальные лицензии на изготовление современных систем противовоздушной обороны и ракет большой дальности.

К слову, Украина успешно провела испытание собственной зенитной ракеты, предназначенной для борьбы с баллистическими целями. Изделие находится в состоянии готовности к выполнению задач.

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