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Зеленский сделал заявление о ракетах для ПВО: что меняется для Украины
США могут предоставить лицензии на производство украинских ракет. Владимир Зеленский заявил о первой положительной реакции Вашингтона на эту идею после переговоров с президентом Гондураса.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США впервые выразили готовность рассмотреть идею предоставления лицензий на совместное производство украинских ракет и укрепление украинской ПВО.
Об этом Владимир Зеленский сообщил после переговоров с президентом Гондураса Насри Асфурой во время общения с журналистами.
США может предоставить лицензию на ракеты — что известно
По словам украинского лидера, Киев обращался с таким предложением еще во время каденции предыдущей администрации Джо Байдена. Однако тогда этот вопрос не получил поддержки.
«Я очень надеюсь, что они (США-ред.) вернутся с положительным ответом, и мы сможем получить лицензии для того, чтобы наши возможности, а у нас есть возможность для того, чтобы наши компании, частный сектор, и наши государственные компании ВПК смогли помочь Украине, смогли помочь странам Ближнего Востока, смогли помочь и странам Европы. Посмотрим», — заметил Зеленский.
Производство оружия для Украины — последние новости
Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил о новых договоренностях с партнерами по усилению противовоздушной обороны Украины, в частности, о получении американских лицензий на производство средств ПВО.
Также мы писали, что Соединенные Штаты и европейские государства договорились предоставить Киеву специальные лицензии на изготовление современных систем противовоздушной обороны и ракет большой дальности.
К слову, Украина успешно провела испытание собственной зенитной ракеты, предназначенной для борьбы с баллистическими целями. Изделие находится в состоянии готовности к выполнению задач.