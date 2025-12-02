Зеленский сделал заявление о встрече с Трампом

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

После переговоров в России американские партнеры хотят отчитаться Украине, и от этих сигналов будут зависеть следующие шаги. Владимир Зеленский готов к встрече с Дональдом Трампом, все зависит от сегодняшних разговоров.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс- конференции с Микхолом Мартином.

Украинский лидер уверяет: если сигналы будут серьезными, делегации Украины и США могут встретиться очень быстро.

«Если сигналы такие, которые будут давать возможность и шанс принятия глобальных, но быстрых решений, то уровень будет выше (речь идет о встрече Зеленского с Трампом — ред.)», — пояснил глава государства.

Зеленский отмечает: диалога очень много, а нужен результат. В Украине каждый день гибнут наши люди.

«И диалоги можно продолжать, но нужен результат. Можно просто болтать, а можно все-таки добиться максимума, чтобы приблизить окончание войны. Я готов получить все сигналы, готов на встречу с президентом Трампом. Все зависит от сегодняшних разговоров», - заключил Зеленский.

Как стало известно Axios, советники американского лидера Дональда Трампа Стивен Виткофф и Джаред Кушнер могут встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским после визита в Москву.

"Ожидается, что после переговоров в Москве Виткофф и Кушнер отправятся на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в одну из европейских стран", - сообщил Барак Равид.