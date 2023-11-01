Зеленский сделал заявление о вступлении Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский надеется начать переговоры о вступлении Украины в ЕС уже в текущем году.

Своими прогнозами он поделился в Telegram.

Он выразил надежду, что Украина достигнет политического решения по членству в ЕС уже в этом году.

"Евросоюз нужен Европе. И пусть украинский оптимизм по отношению к ЕС служит более стабильному будущему для всей Европы!". – написал президент.

Он также подчеркнул, что границы Евросоюза будут пределами континента Европа без "серой зоны".

"Наше политическое поколение способно это обеспечить, и я уверен: мы не упустим такой особенный момент", — добавил Зеленский.

Вступление Украины в ЕС

Исполнительные власти Европейского Союза намерены представить 8 ноября оценку прогресса, которого достигла Украина в своей заявке на членство. Это будет ключевым шагом в решении ЕС о том, начинать ли переговоры о вступлении с Украиной.

Ранее глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил мнение, что Еврокомиссия даст положительное заключение о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз до конца текущего года. Он отметил, что Киев "сделал все", чтобы получить положительное заключение от Европейской комиссии.

В свою очередь, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться уже в декабре этого года.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.