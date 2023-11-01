Зеленский сделал заявление об отношениях с ЕС: "Мы ценим Европу взаимодействия, а не споров"

Президент Украины Владимир Зеленский в конце дня 1 ноября обратился к украинцам. Он обратил внимание на взаимодействие с Европой.

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

“Мы ценим нашу Европу, Европу взаимодействия, а не споров, Европу людей, а не идеологий, потому что только таким наш континент способен защищать и защитить человеческие жизни и в странах Европы, и в мире. Я уверен, что Украина сделает нашу Европу сильнее, чем когда-либо, и мы работаем максимально активно, чтобы не осталось никакого препятствия для нашего вступления в Европейский Союз”, - подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также добавил, что как бы ни развивались события в мире, у других наших партнеров и в Америке, и где бы то ни было, все равно единство будет побеждать.

“Единство, а не разделение. Единство, а не призывы к самоизоляции. Благодарю всех за помощь Украине, за совместные действия в защите наших европейских ценностей. А также благодарю всех тех в мире, кто помогает беречь единство: всех, от Вашингтона до каждой столицы мира, в которой ценят людей и жизнь. Слава всем, кто сражается ради свободы! Слава нашим воинам! Слава Украине!” - подчеркнул президент.

Напомним, что Зеленский надеется начать переговоры о вступлении Украины в ЕС уже в этом году.

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