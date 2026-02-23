Зеленский сделал заявление о взрыве в Николаеве после доклада правоохранителей

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первых докладах правоохранителей о взрыве в Николаеве. В результате инцидента пострадали сотрудники Национальной полиции. В настоящее время проверяется версия о террористическом акте.

Об этом президент сказал вечером 23 февраля.

По словам главы государства, ранения получили семеро полицейских, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Реклама

«Только что были первые доклады правоохранителей по взрыву в Николаеве. Пострадали сотрудники Национальной полиции — семь человек получили ранения, двое из них в тяжелом состоянии. Им оказывается необходимая помощь. Выясняются все обстоятельства. В частности, проверяется версия относительно террористического акта», — отметил Зеленский.

Президент также поручил Национальной полиции и Службе безопасности Украины оперативно информировать общество об установленных обстоятельствах и деталях происшествия.

В настоящее время продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают все обстоятельства взрыва.

Напомним, 23 февраля в Николаеве произошел взрыв на АЗС. Пострадали правоохранители, которые припарковали там авто.

Реклама

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил, что двое из правоохранителей находятся в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь. Выговский также отметил, что взрыв в Николаеве и недавний теракт против полицейских во Львове могут быть связаны.

Отметим, что ранее в центре Львова прогремели два взрыва, которые унесли жизнь 23-летней полицейской, а более 20 человек получили ранения. Правоохранители уже задержали подозреваемую, которая действовала по инструкциям ФСБ.