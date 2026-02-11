ТСН в социальных сетях

Зеленский сделал заявление об «энергетическом перемирии»

Президент отмечает: действия россиян показывают, что они пока не готовы к «энергетическому перемирию».

Автор публикации
Елена Капник
Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. / © Getty Images

Российская Федерация пока не готова к энергетическому перемирию. В частности, об этом свидетельствуют новые атаки россиян.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы СМИ.

«Что касается энергетического перемирия, то ответа от россиян мы (Украина — Ред.) не получили. Напротив — мы получили ответ в виде дронов и ракетных атак. Это говорит о том, что они не готовы к энергетическому перемирию, предложенному в Абу-Даби американской стороной», — подчеркнул глава государства.

Напомним, после переговоров в Абу-Даби 4-5 февраля Владимир Зеленский рассказал об одном из предложений США. Речь идет о деэскалации по энергетике. Киев согласился, но Москва пока не подтвердила это.

Зеленский акцентировал на том, что так называемое «энергетическое перемирие», о котором президент США Дональд Трамп договорился с «фюрером» Владимиром Путиным, должно было бы длиться неделю. Впрочем, ночью на 3 февраля армия РФ атаковала ТЭЦ и ТЭС, работавшие в режиме обогрева районов в Киеве, Харькове и Днепре. Следующая массированная атака произошла уже 7 февраля, в том числе тогда Россия мощно атаковала Бурштынскую ТЭЦ.

Новость дополняется
