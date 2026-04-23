Зеленский сделал заявление об иностранных войсках в Украине: "Россия этого боится"

Зеленський / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал потенциальное размещение иностранных войск на линии столкновения. Да, это сделало бы для России начало новой войны очень опасным.

«Они (русские — ред.) боятся сил поддержки, баз и международных представителей. Если такого присутствия не будет, ни слова не остановят Путина», — считает он.

Зеленский уверен: посредничества влиятельных стран для того, чтобы остановить Путина, недостаточно.

«Если это посредничество, он не чувствует вины. Это большая проблема. Я никого не заставляю выбирать сторону. Но дело в том, что если мы хотим закончить войну, мы должны говорить Путину, что он неправ. Я не уверен, что диалоги, построенные на компромиссе, работают», — уверяет лидер государства.

По его мнению, Трамп, Си и другие влиятельные мировые лидеры должны сказать Путину, что он должен остановить эту войну.

«Они не могут говорить Украине: „Вы должны остановить войну“. Мы защищаемся. Мы не агрессоры. Что останавливать? Все вместе мы должны остановить Путина. Что значит быть великим лидером? Это значит остановить войну по дипломатическому пути», — резюмировал глава Украины.

Как отмечал Зеленский, Украина готова в любой момент возобновить переговоры с Россией и поддерживает трехсторонний формат. Но встреча должна проходить только в безопасных странах, не в РФ или Беларуси. Место и время переговоров не зависят только от Киева, однако среди приоритетных площадок называют Турцию и страны Ближнего Востока. Ключевое условие — гарантии полной безопасности для участников, в том числе на фоне прекращения огня.