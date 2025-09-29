Зеленский сделал жесткое заявление о посягательстве России на украинские территории

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский сделал резкое заявление о посягательстве России на наши земли. Он подчеркнул, что границы Украины определены Конституцией и международным правом.

Об этом Зеленский сказал во время своего видеообращения к участникам Варшавского форума безопасности.

«Кордоны определены нашей Конституцией. Все знают границы Украины, признанные миром и международным правом. Относительно линии столкновения или фронта, где идут бои, можем перейти к дипломатии.

По его словам, лидеры могут договориться о перемирии, а команды начать работу над планом завершения войны.

Это возможно. Но Россия не будет рисовать новые границы в Украине», — подчеркнул глава государства.

Президент подчеркнул, что границы Украины определены Конституцией и международным правом и остаются неизменными. По его словам, предметом дипломатии может стать только линия фронта как основа договоренностей о перемирии и начале работы над планом завершения войны.

Ранее Зеленский в очередной раз призвал россиян прекратить войну. Он объяснил, что в противном случае — им понадобятся бомбоубежища.

«Они (россияне — ред.) должны понимать, что Украина будет каждый раз отвечать. Атаковать будут нас — будет ответ», — предупредил президент.

Каждый знает, что Украина — не государство-террористка, чтобы атаковать гражданских, как армия РФ. Однако центры российских властей (в частности Кремль) вполне могут стать мишенями.