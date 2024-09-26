Зеленский серьезно рассматривает проведение президентских выборов в 2025 году — The Economist

В Украине в следующем году могут пройти президентские выборы.

Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на продолжающуюся войну с Россией, рассматривает возможность проведения президентских выборов в 2025 году.

Об этом пишет The Economist.

Хотя все крупные политические партии раньше договорились отложить выборы до окончания войны, Зеленский планирует этот шаг для консолидации власти на фоне снижения доверия со стороны населения.

"Возможно, неизбежно, но доверие украинцев к господину Зеленскому упало с 80% в мае 2023 года до 45% в этом году, согласно данным американского Национального демократического института. Доверие к правительству в целом еще гораздо ниже", — пишет издание.

Потенциальные кандидаты на пост президента, в частности, Валерий Залужный, бывший Главнокомандующий ВСУ, уже обсуждаются в обществе. Увольнение Залужного в феврале 2024 года подняло много вопросов относительно его политического будущего. Опросы свидетельствуют о том, что многие украинцы положительно относятся к идее военного лидера во главе государства.

Как отмечает журналистка Юлия Мостовая, страна "ждет новых политических лидеров". Это свидетельствует о возможности появления новых игроков на политической арене Украины, которые могут изменить политический ландшафт.

Напомним, в ноябре 2023 года все политические силы, представленные в украинском парламенте, подписали меморандум о проведении следующих выборов только после окончания военного положения.

Читайте также: