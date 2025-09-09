Зеленский сказал, чего будет стоить Путину полная оккупация Донбасса

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент РФ Владимир Путин не сможет оккупировать Донбасс до конца года. Для этого ему нужны годы и миллион человек.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News.

Путин манипулирует цифрами

По словам Зеленского, в 2014 году Путин захватил треть Донбасса.

Реклама

Как отметил президент, после начала полномасштабной войны почти через 4 года армия РФ захватила около 30% Донецкой области. Не всего Донбасса. Мы контролируем сейчас 32%.

«Треть взята им (Путиным — ред.) 10 лет назад. За годы войны, когда мы сражаемся полномасштабно, он взял только 30%. Это много, да, но миллион людей. Он потерял миллион людей», – акцентировал глава государства.

Это, подчеркивает лидер, настоящая цена. Годы и миллионы людей.

«Если он (Путин – ред.) говорит, что через 3-4 месяца, а именно это он говорил американцам – Белому дому, представителю Виткоффу – что он возьмет Донбасс до конца года. Он не примет. Цена – годы и миллион людей. А если не годы, а скорее, то просто больше людей. Не миллион, а 2-3 миллиона трупов. Вот цена этого», – объяснил глава государства.

Реклама

Более того, речь идет о том, что Донбасс является укрепленной частью. Зеленский задает риторический вопрос: если у диктатора будет весь Донбасс, кто гарантирует нам, что он не будет идти 90 километров в Харьков? Там, где 1,5 млн. человек.

«Харьков, он тоже всегда хотел Харьков, стоявший все 11 лет. Он находится на границе с Россией, он захочет оккупировать Харьков. …И так же у него открывается путь к Днепру – индустриальному центру Украины. Это наша экономика, наши заводы, наше производство, это серьезный вклад в ВВП государства», - заключил президент.

Ранее Зеленский сказал, что Путин получил благодаря Трампу.

Так, кремлевский диктатор Владимир Путин благодаря встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске «получил то, что хотел».

Реклама

«Я думаю, президент Трамп дал Путину то, что тот хотел. Он очень хотел встретиться с президентом Трампом, президентом США. Он это получил, и это досадно. Он не хотел встречаться со мной, но хотел встречи с президентом США, чтобы всем показывать это видео, фотографии, которые он там», — подчеркнул украинский президент.