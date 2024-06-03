Зеленский сказал, что хотел бы приезда Трампа в Украину и объяснил причину

По мнению президента, Дональд Трамп должен увидеть результаты того, что принес в Украину российский диктатор Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что хотел бы приезда 45 президента США Дональда Трампа в Украину. Это позволит определиться с дальнейшей стратегией.

Об этом Зеленский сказал в интервью The Guardian.

Зеленский считает, что Трампу нужно было бы глубже понять ситуацию и увидеть своими глазами, что происходит в Украине.

"Он знает Путина, насколько я понимаю по некоторым высказываниям. Думаю, чтобы знать Путина, нужно не только общаться с ним, но и увидеть результаты того, что он принес в Украину. Ты больше поймешь, с кем имеешь дело", – пояснил президент Украины.

"Если бы я потом имел возможность с ним пообщаться, как он все видит — тогда бы я понял и это было бы для меня отправной точкой по стратегии", — добавил Зеленский.

Добавим, Владимир Зеленский также выразил уверенность, что глава Кремля Владимир Путин не остановится в Украине и пойдет дальше в случае победы в войне. По мнению президента, вероятная договоренность Дональда Трампа с Путиным не остановит диктатора.

Также напомним, что президент Украины рассказал, что США уже подтвердили свое присутствие на высоком уровне на саммите в Швейцарии, который состоится 15-16 июня. Украинский глава также добавил, что Китай не подтвердил свое присутствие на любом уровне.

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