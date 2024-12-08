Зеленский сказал, что нужно для правильного завершения войны

Войну нельзя закончить просто бумажкой и несколькими подписями. А прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова в любой момент, как Путин это уже делал.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.

Россия больше всех хочет сорвать возможность мира

Зеленский рассказал о том, как прибыл с визитом в президенты Эмманюэля Макрона в Елисейский дворец. Была хорошая встреча с ним и президентом США Дональдом Трампом.

"Мы обсудили важные вещи на поле боя в Украине и в глобальной ситуации – от нашего фронта до Северной Кореи. Я сказал, что нам нужен справедливый и сильный мир, который россияне не разрушат за несколько лет, как они это уже делали. Это понятно не только для нашей страны и региона. Мы видим, как сейчас Россия пытается покорить Грузию после нескольких войн против этой страны», – отметил он. руководитель Украины.

Он добавляет, что Россия до сих пор не отпускает Молдову. Сейчас россияне бегут из Сирии, но это не значит, что они не попытаются снова сеять там смерть. Российское военное присутствие даже в Африке, и именно с целью дестабилизации.

"Поэтому, когда мы говорим о действенном мире с Россией, мы должны говорить прежде всего о действенных гарантиях мира. Украинцы больше всех хотят миру. Россия принесла войну на нашу землю. И именно Россия больше всех хочет сорвать возможность мира", – считает Зеленский. .

Как отметил украинский лидер, чтобы гарантировать, что потерь украинцев и украинок больше не будет, нужно гарантировать надежность мира и не закрывать глаза на оккупацию.

"Мы все знаем Путина очень хорошо – он болен войнами. Он начал свою карьеру жестокой войной против Чечни и постоянно разжигает другие войны. Его можно остановить только силой, силой лидеров мира, которые могут стать лидерами мира. Рассчитываем на Америку и весь мир для остановки Путина. Единственное, чего он боится – это Америка и единство мира", – утверждает глава государства.

Именно о мире, продолжает Зеленский, благодаря силе мы говорим со всеми партнерами. Речь идет о реальном мире и шагах и гарантиях, которые для этого нужны людям и государству, на которое напала Россия.

"Война не должна быть бесконечной, только мир должен быть постоянным и надежным", – подытожил Владимир Зеленский.

Ранее Зеленский обнародовал новые данные о количестве потерь среди украинских военных с начала полномасштабной войны. За

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