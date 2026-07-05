Зеленский сказал, что побуждает Россию воевать дальше

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Любое промедление Запада с помощью Украине, в том числе с ракетами для украинской ПВО, побуждает Россию воевать дальше.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении за 5 июля.

«Отдельно для партнеров: любое промедление с ракетами для нашей ПВО, с ракетами для „петриотов“ — это потеря жизней, и это побуждает Россию воевать дальше», — сказал он.

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Зеленский убежден, что мир обладает необходимым количеством и качеством ПВО. Но нужны решения для передачи их Украине.

«И прежде всего это, конечно, решение Америки, решение сильных в Европе и мире. Пожалуйста, будьте активны в решениях и защищайте жизнь. Ракеты для петриотов не на складах сейчас нужны, а в дивизионах петриотов, в Украине», — призвал глава государства.

По его мнению, политической воли США хватило бы, чтобы дефицит ПВО восполнить.

«Но пока недостаточно такой поддержки», — посетовал Зеленский.

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Он добавил, что хочет «достойно окончить эту войну» и закончить ее «реальным миром».

«Сейчас уже мы каждые сутки обеспечиваем результаты наших дальнобойных санкций по России, также санкций средней дальности важно, чтобы наши люди в Крыму и других частях оккупированной территории Украины понимали, что украинская цель только в том, чтобы сделать продолжение оккупации для оккупанта максимально неподъемно. И мы это делаем», — подытожил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовится нанести массированную атаку накануне саммита НАТО в Турции, который состоится 7 и 8 июля.

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