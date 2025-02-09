Зеленский сказал, что сочтет поражением России в войне

По мнению Зеленского, то, что Путин не смог захватить Украину, означает, что он уже проиграл.
Президент Владимир Зеленский рассказал, что будет считать победой для Украины
Об этом глава государства сказал в интервью для британского вещателя ITV News, опубликованного Офисом президента.
"Сложно ответить. Мы боремся сегодня за мир. Я думаю, что мир для многих украинцев – это победа. То, что Путин не смог нас захватить – он уже проиграл. И поэтому он не хочет заканчивать войну. Потому что что бы он ни говорил, он четко понимает – пока он не оккупировал Украину, он проиграл. Поэтому важно его остановить и дать Украине гарантии безопасности. Поэтому для многих людей мир – победа Украины, победа жизни над смертью. Но думать о какой-то громкой победе, парады – это не о том. Это Путин любит. А нам бы закончить войну, жить дальше и развивать свою страну", – размышляет Зеленский.
Ранее президент Владимир Зеленский ответил, закончится ли война в 2025 году, а также сказал, сможет ли Украина вернуть оккупированные Крым и Донбасс.
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