Зеленский сказал, есть ли продвижение в вопросе дополнительных систем ПВО для Украины

Украина имеет продвижение по вопросу усиления ПВО. Подтверждено несколько систем.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Подтверждено несколько систем, мы будем их получать. Есть и канадская помощь, есть и немецкая помощь. Будет поступать. Есть все системы у нас? Недостаточно? Да, это факт", – признал украинский лидер.

Кроме этого, требуются дополнительные комплексы Patriot для защиты наших городов. Украина работает над этим.

Ранее Зеленский подтвердил, что будущий спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог посетит Украину еще до инаугурации нового президента США.

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