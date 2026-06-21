Зеленский сказал, готов ли "сохранить лицо" Путину

Зеленский объяснил, как США могут повлиять на Путина / © ТСН.ua

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Главу Кремля Владимира Путина нужно принуждать к миру санкциями, а не искать способы «сохранить ему лицо».

Об этом шла речь в интервью президента Украины Владимира Зеленского телеведущей ТСН Алли Мазур.

Президент Украины заявил, что российский диктатор не стремится к завершению войны, поэтому международные партнеры должны усиливать давление на Россию, прежде всего из-за санкций.

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Санкции вместо уступок: как США могут повлиять на Путина

По словам Зеленского, ключевым инструментом влияния на Кремль должны стать жесткие экономические ограничения США и их союзников.

«Мы понимаем, что Путин не желает. Путина нужно принуждать, и сильными вещами от Америки это санкции, прежде всего. Номер один. Мы очень надеемся, что будут санкции, будет разное экономическое давление», — подчеркнул президент.

В то же время он подверг критике подход, при котором отдельные международные посредники после поездок в Москву возвращаются с убеждением, что Путин якобы готов завершить войну, но ищет способ «сохранить лицо».

«Я против такой концепции, как сохранить лицо Путина. Я считаю, что это геополитическая ошибка всего мира», — заявил Зеленский.

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По его мнению, именно стремление не допустить поражения Кремля после оккупации Крыма стало проявлением слабости международного сообщества, последствия которого ощущаются и сейчас.

Президент также подчеркнул, что Украина не согласится на территориальные уступки и не откажется от своих земель.

«Когда мы с американцами общаемся, они ясно знают, что мы продемонстрировали это еще раз сильно: мы никуда не пойдем. Это наша земля, наше государство», — сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что проблема не в том, как помочь Путину сохранить репутацию, а в том, чтобы сломать его желание продолжать агрессию против Украины.

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По словам президента, международные партнеры должны сосредоточиться на усилении давления на Россию и принятии решений, которые реально могут повлиять на позицию Кремля.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский также призвал самопровозглашенного главу Беларуси Александра Лукашенко прекратить любую техническую поддержку российских атак на Украину и остановить поставки топлива для нужд армии РФ.

Президент Украины прокомментировал объяснения и прощения со стороны Александра Лукашенко.

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