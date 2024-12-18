Зеленский сказал, готов ли уступить украинские территории, чтобы завершить войну

Создается такое впечатление, что все запуганы путинской Россией.

Украина по Конституции не может отказаться от своих территорий, но вернуть их сил пока нет. ним мягкую позицию.

Об этом глава государства Владимир Зеленский сказал в интервью LeParisien.

Ранее Зеленский говорил о дипломатическом решении для прекращения войны. Журналисты спросили лидера, на какие компромиссы он готов пойти.

По словам главы государства, мы не можем отказаться от наших территорий. Конституция Украины запрещает это делать.

"У нас нет сил, чтобы их вернуть. Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление международного сообщества, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров. Меня удивляет: почему Запад, который нас поддерживает, занимает с ним мягкую позицию? Почему с начала войны?" мы не получили массированных поставок оружия? Мои комментарии могут показаться дерзкими. Но у меня такое впечатление, что все запуганы Путинской Россией. Он пользуется безнаказанностью", – акцентировал Зеленский.

Он добавил, что нам нужна сильная Америка и сильная Европа, чтобы оказывать давление на Путина и остановить эту войну.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп знает о нежелании Украины сдаваться и замораживать войну.

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