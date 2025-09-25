Зеленский сказал, готов ли уйти в отставку после окончания войны

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, намерен ли руководить своей страной в мирное время. Он выразил готовность уйти с поста после завершения войны.

Об этом украинский лидер заявил в эфире Axios.

Журналист спросил, будет ли он считать свою работу завершенной после окончания войны. Зеленский ответил, что будет готов уйти в отставку.

"Моя цель - завершить войну", а не продолжать баллотироваться на должность", - сказал он.

Зеленский также пообещал обратиться в парламент Украины с просьбой организовать выборы, если будет достигнуто прекращение огня.

Как мы писали, Зеленский призвал россиян прекратить войну , в противном же случае — им понадобятся бомбоубежища.

«Они (россияне — ред.) должны понимать, что Украина будет каждый раз отвечать. Атаковать будут нас — будет ответ», — предупредил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина не будет наносить удары по мирному населению. Террористы, которые к этому прибегают, в конфликте именно россияне. А атаки на центры российских властей, безусловно, могут стать мишенями.