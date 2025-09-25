- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 3618
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский сказал, готов ли уйти в отставку после окончания войны
Украинский лидер Зеленский утверждает, что имеет ключевую цель – завершить войну в Украине. По ее достижении он собирается уйти в отставку.
Президент Украины Владимир Зеленский ответил, намерен ли руководить своей страной в мирное время. Он выразил готовность уйти с поста после завершения войны.
Об этом украинский лидер заявил в эфире Axios.
Журналист спросил, будет ли он считать свою работу завершенной после окончания войны. Зеленский ответил, что будет готов уйти в отставку.
"Моя цель - завершить войну", а не продолжать баллотироваться на должность", - сказал он.
Зеленский также пообещал обратиться в парламент Украины с просьбой организовать выборы, если будет достигнуто прекращение огня.
Как мы писали, Зеленский призвал россиян прекратить войну , в противном же случае — им понадобятся бомбоубежища.
«Они (россияне — ред.) должны понимать, что Украина будет каждый раз отвечать. Атаковать будут нас — будет ответ», — предупредил президент.
Зеленский подчеркнул, что Украина не будет наносить удары по мирному населению. Террористы, которые к этому прибегают, в конфликте именно россияне. А атаки на центры российских властей, безусловно, могут стать мишенями.