Зеленский сказал, к какому формату переговоров с Россией готов

На переговорах по Украине должны быть, в частности, европейские партнеры.

Состав переговоров должен быть прежде справедливым. Как отмечает президент Украины Владимир Зеленский, за столом должны находиться Европа, США, Украина и Россия.

Об этом Зеленский сказал в интервью иностранным СМИ.

Украинский лидер прокомментировал текущие контакты США и РФ.

"Это их двусторонний трек. Я не знаю, о чем говорят эти две страны. Могу только сказать, что мы воспринимаем справедливый состав переговоров по Украине, когда за этим столом переговоров будут партнеры все – представители Европы, представители США и представители Украины. Понятно, что они не могут быть без России – поэтому будет и Россия. Вот такие переговоры понятны, что они в будущем будут", — отметил Зеленский.

Напомним, перед завершением своего срока администрация президента США Джо Байдена выделила Украине значительные пакеты помощи, которые, вероятно, станут основой для внешней политики Трампа. Он может отменить их.

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