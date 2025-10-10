Зеленский сказал, как Украина должна ответить на массированную атаку РФ по энергетике

Владимир Зеленский / © Associated Press

Россияне коварно и сознательно ждали ухудшения погодных условий, чтобы нам было сложнее отражать воздушное нападение. Задача Украины после ударов РФ по энергетике — отвечать врагу.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет «УНИАН».

Когда ждать блекаут в Москве

Украинский лидер подчеркнул: наша задача после ударов состоит в том, чтобы отвечать врагу.

«Наша задача, прежде всего, защищать себя. И то, что мы сегодня видели, что они сделали — накапливали (понимали, что будут делать), ждали дождя и тумана, понимая четко, что и дожди мешают кому-то шире использовать авиацию. То есть, они знают, что они делают, и мы знаем, что мы делаем», — отметил глава государства.

Таким образом, глава государства, очевидно, намекнул на потенциальный блекаут в Москве.

Ранее эксперт сказал, что у Украины есть силы и средства для того, чтобы вызвать блекаут в Москве. Так, российское ПВО вряд ли сможет отразить нападение, к примеру, из 700 БпЛА. Но, по словам офицера ВСУ и политолога Андрея Ткачука, такая операция неэффективна — она не стоит израсходованных ресурсов.

«Очевидно, что заявления президента были направлены в целях психологического давления на население. Это нужны работы», — утверждает он.

Вместо этого, считает Ткачук, лучше сосредоточиться на ударах по военной логистике и объектам на территории России.