Зеленский сказал, когда начнется импорт газа из Греции в Украину

Владимир Зеленский / © Associated Press

Уже в январе 2026 года начнется импорт газа из Греции в Украину. Это важный шаг.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Грецию.

Украинский лидер поблагодарил греческих и американских партнеров.

«Мы будем получать энергетику как из самой Греции, так и из США через Грецию», — отметил глава государства.

Ранее соглашение о поставках газа из Греции в Украину прокомментировал министр премьер Греции Кириакос Мицотакис.

«Мы выступили в поддержку европейского курса Украины. Дорогой Владимир, новая безопасная энергетическая артерия с юга на север, из Греции в Украину — построение коридора из города Александруполис в Одессу. Греция будет поставлять американский сжиженный газ в Европу. Это решающий вклад в энергетическую стабильность и устойчивость вашего региона. Благодаря декларации о намерениях и соглашении, которое мы только что подписали о продаже природного газа, она свидетельствует о намерении стабилизировать энергетическую сеть Украины благодаря американскому газу», — сказал он.

Напомним, Зеленский анонсировал новое направление поставки газа из Греции. Решение призвано обезопасить маршруты импорта газа для Украины в зимний период.

«Ни одного дня мы не теряем для нашего государства, уже сегодня подготовили договоренность с Грецией по газу для Украины. Это будет еще одно направление поставки газа — чтобы обезопасить максимально на зиму маршруты импорта газа для Украины», — отметил президент.