Украина
737
1 мин

Зеленский сказал, когда в домах украинцев появится тепло

В домах украинцев уже 28 октября должно заработать отопление.

Катерина Сердюк
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Украина нашла около 70% средств, необходимых на импорт газа. Официально тепло должно быть подано 28 октября.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Отопление заведений социальной сферы в части общин уже началось, но официально оно должно быть с 28 числа", - подчеркнул Зеленский.

Что касается электричества, отметил он, всюду все восстанавливается. По словам главы государства, самая сложная ситуация в Сумской области, в частности — в Шостке.

Ранее речь шла о том, что в Сумах стартовал отопительный сезон . Теперь тепло подают по графику. По данным специалистов, системы работают стабильно, и это, несмотря на постоянные угрозы и сложную ситуацию безопасности.

Полноценный запуск теплоснабжения будет продолжаться 3–5 суток, чтобы обеспечить равномерную и безопасную подачу тепла в жилые дома.

