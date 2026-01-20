Отбить последний обстрел стоило Украине десятки миллионов евро: Зеленский озвучил шокирующие цифры

Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, сколько Украине стоила атака, которую РФ совершила сегодня, 20 января. Сумма составляет шокирующее 80 миллионов евро.

Об этом сообщил Зеленский во время общения с журналистами.

Украинский лидер отметил, что мы знаем всеобщую реакцию — Америка и президент Трамп хотят закончить эту войну.

«А насчет последней атаки мы с ним еще не общались. Что касается последнего обстрела и в том, что это точечное или не точечное решение», — подчеркнул президент.

По словам главы государства, мы получили соответствующие пакеты.

«Например, сегодняшняя атака россиян стоила нам, это только стоимость ракет, около 80 миллионов евро. И каждый день мы делаем все, и я делаю все, чтобы мы получали соответствующие ракеты, соответствующую защиту для людей», — отметил он.

Зеленский отмечает: мы боремся за то, чтобы эта война закончилась как можно скорее, потому что, прежде всего, теряем людей.

«Но тоже очень сложно находить эти ракеты. Очень сложно отвоевать все деньги на эти ракеты. Это очень дорогостоящая российская роскошь, война», — заключил лидер Украины.

Напомним, Зеленский ответил, хватит ли Украине противодействия, чтобы отразить атаку в более чем 1000 дронов. Это именно тот показатель суток, на который с прошлого года пытается выйти РФ. Впрочем, такого результата они не достигли.

«Среднее количество у них 200–250 было в сутки. Хотят сейчас до тысячи, посмотрим. Я вижу пока средняя где-то 350 их возможностей. Но, безусловно, мы должны рассчитывать, скажем так, на самый плохой для нас сценарий, это они могут применять, например, тысячу», — отметил он.