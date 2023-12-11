Зеленский сказал, сможет ли Украина простить войну России

Украинцы не простят россиянам кровопролитную войну. Это точка – невозврата.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью представителям латиноамериканских СМИ в Буэнос-Айресе.

"Это момент невозврата"

По словам главнокомандующего, никто не хочет простить Россию. Никто им не простит эту войну.

"Они не смогут оккупировать Украину, потому что их будут ежедневно поджигать в наших домах, если они зайдут туда, оккупируют и будут жить. Безусловно, это момент невозврата, потому что они убили столько людей, и у каждой семьи у нас есть какие-то потери – товарищ, дети, кто-то ранен, кто-то в плену", – сказал Зеленский.

Если в 2014 году, добавляет он, россияне говорили "это не мы", то сейчас никто ничего не скрывает. Они говорят открыто о своей операции и своих целях. Но им это не удалось и не удастся.

Президент отметил, что, конечно, для прекращения войны нужно делать шаги. Нам нужно сделать так, чтобы больше этого не повторилось. Как отмечает лидер, это могут быть юридические гарантии или предоставление Украине оружия.

"Нужны конкретные гарантии безопасности, чтобы они снова не пришли к нам, потому что мы хотим просто жить. Так мы живем эти годы. С одним желанием: закончить войну, мирно жить на своей земле и чтобы россияне больше никогда не лезли в Украину", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что мы хотим восстановить свою территориальную целостность, потому что есть люди, которые находятся в оккупации. Ими, подчеркнул Зеленский, нельзя торговать.

Зеленский также убежден, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину не нужен мир. Его ключевая идея состоит в отсутствии независимости Украины и существовании ее только как часть РФ.

"Он не хочет никакого диалога, не хочет остановить войну. Для него сегодня остановить войну – это просто два слова по телефону: сказать своим войскам отойти на их территорию", – говорит президент.

Интересно, что в 2014 году Путин, начиная войну, говорил о якобы "защите русскоязычного населения". И на востоке нашего государства, признает Зеленский, действительно проживало очень много русскоязычных людей. Российские войска просто разбомбили дома и унесли жизнь.

"Он (Путин – ред.) их убил. Просто взял и убил. Тех, кого, как он рассказывал, защищает", – подытожил Зеленский.

Ранее президент прокомментировал паузу в помощи от США из-за споров в Конгрессе. Он заверил: Украине удастся побороть это.

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