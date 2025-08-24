Зеленский сказал, согласовывает ли Украина со США удары по территории РФ

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Украина использует оружие для производства ударов по территории РФ. Более того, мы не обсуждаем атаки с США.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент отметил, что раньше удары по территории России в ответ на агрессию Кремля приходилось согласовывать, а сегодня мы «эти моменты» не проговариваем.

Реклама

«Когда-то были разные сигналы относительно наших ответных ударов, после их атак на нашу энергетику. Это было очень давно. Сегодня мы об этом даже не упоминаем», — объяснил Зеленский.

Ранее Зеленский ввел новые санкции против физических и юридических лиц, помогающих РФ вести войну против Украины. В списке подсанкционных лиц — близкие родственники российского президента Владимира Путина и приближенные к Кремлю бизнесмены.

В частности, в санкционный список попали: