Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
884
Время на прочтение
1 мин

Зеленский сказал, согласовывает ли Украина со США удары по территории РФ

Украинские бойцы атакуют военные цели на территории России дальнобойными средствами отечественного производства.

Автор публикации
Катерина Сердюк
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Украина использует оружие для производства ударов по территории РФ. Более того, мы не обсуждаем атаки с США.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент отметил, что раньше удары по территории России в ответ на агрессию Кремля приходилось согласовывать, а сегодня мы «эти моменты» не проговариваем.

«Когда-то были разные сигналы относительно наших ответных ударов, после их атак на нашу энергетику. Это было очень давно. Сегодня мы об этом даже не упоминаем», — объяснил Зеленский.

Ранее Зеленский ввел новые санкции против физических и юридических лиц, помогающих РФ вести войну против Украины. В списке подсанкционных лиц — близкие родственники российского президента Владимира Путина и приближенные к Кремлю бизнесмены.

В частности, в санкционный список попали:

  • Людмила Очеретная - бывшая жена главы Кремля;

  • Артур Очеретный – нынешний муж бывшей жены Путина;

  • Михаил Путин – двоюродный брат российского президента;

  • Михаил Шеломов – племянник Путина;

  • Игорь Зеленский – русский балетмейстер, бывший муж дочери Путина.

