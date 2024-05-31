Зеленский сказал, увеличилась ли мобилизация после нового закона

Во время войны этот процесс обязателен.

Мобилизация в Украине увеличилась. Это произошло после принятого соответствующего закона.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции участников третьего саммита Украина – Северная Европа.

"Сегодня регистрация мужчин мобилизационного возраста должна быть обязательной. Это цифровизация этого процесса, чтобы не было очень много разных реестров. Никто не готовился к такой войне. Технологически сегодня есть возможность зарегистрироваться каждому человеку. Это не значит, что человек обязательно идет на фронт", – добавил он.

Он подчеркнул, что украинцы мобилизационного возраста обязаны выполнить требование по обновлению данных. По открытым данным, уже зарегистрировалось более 1 миллиона человек.

"Мобилизация как шла, так и идет. Правда, скажу, после этого закона она, если честно, увеличилась", – отметил Зеленский.

Напомним, правительственное постановление о запуске электронного бронирования через "Действие" будет готово в ближайшее время, а работа над функционалом займет три-четыре недели.

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