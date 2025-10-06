Зеленский сказал, в каких областях усилят ПВО и защиту энергообъектов

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Владимир Зеленский сегодня, 6 октября, провел энергетическую Ставку, на которой обсудили защиту энергообъектов и усиление ПВО.

Об этом глава государства рассказал в своем традиционном вечернем видеообращении.

«О том, что реально в областях, общинах, на объектах энергетики. Относительно ситуации в городах от Славутича до Запорожья. Также Черниговщина, Сумщина, Харьков и область, Донбасса, Днепровщина. Также Полтавщина, Запорожская область, Центральная Украина, западные наши области, регионы Юга. Отдельно вызовы в отношении Николаева и Одессы», — сказал Зеленский.

Реклама

Отдельно он заслушал доклады по развертыванию дополнительных возможностей ПВО. Также состоялся подробный разговор по защите самих энергообъектов.

«Дополнительно еще нужны ресурсы, чтобы был правильный ответ на каждую проблему. Мы решили эти вопросы и заполнили все запросы руководителей прежде всего Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областей — запросы о финансах, о помощи», — заверил президент.

Зеленский сообщил, что премьер-министр Юлия Свириденко и другие чиновники побывали в городе Шостка на Сумщине, который остался без электричества в результате ударов РФ.

«Чиновники будут в регионах. Вице-премьер Алексей Кулеба отчитывался уже о проверке в Одессе. Были доклады министра внутренних дел, министра энергетики Украины, руководителей Нафтогаза и Укрэнерго. Дал четкие задачи по электричеству — по объектам генерации и дополнительному оборудованию на зиму. Мы увеличиваем запасы оборудования», — говорит Зеленский.

Реклама

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что не знает, что будет в Украине с электроснабжением зимой.