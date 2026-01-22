- Дата публикации
Украина
793
2 мин
Зеленский сказал, войдет ли Украина в Совет мира Трампа
Зеленский сообщил, что участие Украины в Совете мира Трампа состоится после войны, и Киев не будет участвовать в урегулировании конфликта в Газе.
Президент Владимир Зеленский объяснил, что Украина получила приглашение на членство в Совете мира, инициированном Дональдом Трампом. Однако присоединиться к Совету невозможно из-за продолжающейся войны, ведь Киев не может быть в одной платформе с Россией и ее союзником Беларусью.
Об этом Зеленский заявил в Давосе 22 января.
«Это инициатива президента Трампа. Это не моя инициатива. Я не президент Соединенных Штатов», — отметил Зеленский.
Президент пояснил, что сейчас Украина находится в состоянии войны с Россией, а Беларусь является союзником РФ, поэтому Киев не может участвовать в мероприятиях, где находятся эти страны.
«Для нас понятно, что мы будем в этой войне до ее окончания», — добавил он.
Президент уточнил, что участие Украины в Совете мира возможно только после завершения войны и включения всех условий в пакет мирного плана, который предусматривает контроль и прекращение огня.
Зеленский отметил, что после завершения войны ожидает участия Совета мира в мониторинге линии разграничения на Донбассе и предоставлении гарантий безопасности для Украины совместно с США и другими партнерами.
В то же время президент подчеркнул, что в случае вступления в Совет мира Украина не будет участвовать в урегулировании конфликта в секторе Газа.
Напомним, 23 января в Объединенных Арабских Эмиратах начнется первая трехсторонняя встреча Украины, США и России.
По словам украинского лидера, переговоры продлятся несколько дней.
Ранее речь шла о том, что Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Сразу после переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом украинский президент сделал ряд заявлений.