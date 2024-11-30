Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего: что известно

У 53-летнего бригадного генерала Александра Потия более 25 лет опыта службы в ВСУ.

В состав Ставки верховного главнокомандующего вошел глава Государственной службы спецсвязи Александр Потий, работающий на этом посту с 15 ноября.

Соответствующий указ опубликован в пятницу, 29 ноября, на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

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В документе указано, что изменение в составе Ставки осуществлено на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Ввести в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего Потия Александра Владимировича – главу Государственной службы специальной связи и защиты Украины", — говорится в указе.

Кто такой Александр Потий

Александр Потий возглавил Государственную службу спецсвязи 15 ноября 2024 г. по распоряжению Кабмина. С 2020 года он занимал должность заместителя председателя Госспецсвязи.

Глава Госспецсвязи Александр Потий / Фото: АрмияInform

У 53-летнего бригадного генерала более 25 лет опыта службы в Вооруженных силах Украины, где он работал над вопросами безопасности связи и информационных технологий.

Кроме военной службы, Потий имеет опыт работы более 20 лет в академической сфере, является доктором технических наук, профессором и внес значительный вклад в развитие научных исследований.

Напомним, в этот же день Владимир Зеленский назначил командира 93-й бригады "Холодный Яр" полковника Павла Палис заместителем руководителя Офиса президента.

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