Зеленский сменил военных командующих: кто возглавил Силы беспилотных систем и ДШВ

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский сменил часть военного командования. Соответствующие указы президента были опубликованы на сайте ОПУ во вторник, 3 июня.

Так, командующим Сил беспилотных систем вместо Вадима Сухаревского назначили Роберта «Мадяра» Бровди, а Сухаревский стал заместителем командующего оперативным командованием «Восток».

Десантно-штурмовые войска вместо Игоря Скибюка возглавит Олег Апостол. Игорь Скибюк назначен заместителем начальника Генштаба.

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Президент также уволил с должности командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого. Теперь президентским указом генерал Драпатый назначен командующим объединенных сил ВСУ.

Еще одним кадровым изменением стало увольнение с должности заместителя командующего Нацгвардией Александра Белоуса.

Министр обороны Украины Рустем Умеров прокомментировал изменения в военном командовании. Он отметил, что эти важные кадровые решения “помогут укрепить наши силы на фронте”.

«Михаил Драпатый назначен командующим Объединенными Силами. После долгих обсуждений решили, что он сосредоточится исключительно на боевых вопросах, чтобы полностью заниматься фронтом. В Сухопутных войсках вскоре будет назначен другой человек, который сосредоточится исключительно на вопросах генерации наших сил — рекрутинга, мобилизации, подготовки военных и внедрении новых подходов в этих процессах, чтобы обеспечить качественную подготовку бойцов», — отметил министр.

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Относительно назначения Роберта Бровди новым командующим КСБС Умеров отметил, что опыт работы «Мадяра» с одной из лучших бригад должен быть масштабирован на все командование. В то же время перед Вадимом Сухаревским была поставлена важная задача модернизировать командование «Восток», внедряя новые подходы и изменения.

«Все эти изменения преследуют одну цель — усилить наших ребят на фронте, обеспечить их всем необходимым для эффективной борьбы», — объяснил Рустем Умеров.

Напомним, два дня назад генерал Драпатый подал в отставку с должности командующего Сухопутными войсками ВСУ.