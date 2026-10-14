Зеленский снова воспользовался аэропортом в Польше: завершился ли дипломатический бойкот

Зеленский вылетел из Жешува впервые с лета / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня воспользовался польским аэропортом для запланированного визита за границу. В соседней Польше сразу обратили на это внимание, ведь Зеленский долго бойкотировал аэропорты Польши из-за дипломатического кризиса. В польских СМИ встал вопрос о том, прекратился ли бойкот со стороны Зеленского.

Об этом пишут WP Wiadomości.

Реклама

Зеленский воспользовался польским аэропортом: прекратился ли бойкот

Впервые с начала лета Владимир Зеленский вылетел из аэропорта в Жешуве. Он направился в Лондон на встречу с королем Чарльзом III. Пауза в использовании польского аэропорта возникла в начале лета, когда дипломатические отношения Польши и Украины обострились из-за ОУН-УПА и переименования подразделения украинских военных.

Реклама

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров уточнил, что речь идет о первом случае с июня текущего года, когда Владимир Зеленский направился с территории Польши в другую страну.

В то же время спикер напомнил, что Зеленский посещал Польшу и после этого, когда в июле в Люблине состоялись его переговоры с главой польского правительства Дональдом Туском.

Поскольку Жешув долго оставался главным логистическим хабом для международных визитов украинских чиновников, возвращение к использованию этого маршрута может указывать на постепенный выход из дипломатического тупика.

Из-за чего начался бойкот

Поводом к серьезному дипломатическому скандалу между Киевом и Варшавой стало решение Владимира Зеленского присвоить одной из воинских частей имя деятелей УПА. В ответ на это польский президент Кароль Навроцкий лишил главу украинского государства высшей награды — Ордена Белого Орла. На следующий же день украинский лидер отправил орден обратно в Варшаву, воспользовавшись «Новой почтой».

Реклама

Следом за ним от Ордена Белого Орла публично отказались бывшие президенты Украины: Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко. Другие государственные награды Польши отправили назад глава МИД Андрей Сибига, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, его заместитель Игорь Жовква и посол Украины в Варшаве Василий Боднар.

Историческое наследие Украинской повстанческой армии остается одним из наиболее острых вопросов в диалоге двух народов. Исследователи из Польши подчеркивают, что в июле 1943 года бойцы УПА провели организованные атаки на около 150 польских поселений на Волыни. Официальная Варшава трактует эти события как геноцид, тогда как многие украинские ученые и политики рассматривают их как часть масштабного симметричного конфликта, вину за который несут обе стороны.

В украинской коллективной памяти ОУН и УПА занимают место освободительных организаций, которые боролись за государственность и оказывали постоянное и отчаянное сопротивление СССР.

Зеленский прилетел в Великобританию: что он там будет делать

Напомним, в среду, 14 октября, президент Украины Владимир Зеленский вместе с командой прибыл с визитом в Великобританию, о чем сообщил в своем Telegram-канале.

Реклама

В рамках поездки у главы государства запланирована аудиенция с королем Чарльзом III и встреча с премьер-министром Энди Бернемом.

По словам Зеленского, стороны обсудят широкий спектр вопросов безопасности и подготовят решения, которые должны усилить Украину.

Новости партнеров

Новости партнеров