Зеленский собирал селектор: о чем говорили

Во время Ставки 14 ноября президент Зеленский заслушал отчеты разведок, графики поставок боеприпасов, ракет, техники и сведения с фронта.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Военные доложили об увеличении количества вражеских штурмов: Авдеевка, Купянск, Донецкое направление. Благодарен нашим воинам, которые держат позиции и не прекращают наступательные операции", — сказал президент.

Он добавил, что оккупанты продолжают мстить свободному Херсону и обстреливают центр города без всякой военной необходимости.

"Решением прошлой Ставки мы существенно подкрепили там оборонные возможности в разведке, контрбатарейной, радиоэлектронной борьбе и ПВО. Следим за реализацией", — сказал Зеленский.

Кроме того, МВД доложило о ликвидации последствий ночных обстрелов. Также военные постоянно анализируют изменения вражеских тактик применения БПЛА и вносят коррективы в работу ПВО.

Зеленский добавил, что работает и "зерновой коридор": "Сейчас преодолеваем отметку в 4 миллиона тонн грузов и сохраняем положительную динамику".

Напомним, в Офисе президента заявили, что близится переломный момент в войне против РФ. 2024 год будет решающим.

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