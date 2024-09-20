Зеленский собирал Ставку: какие три важных вопроса обсуждали

Президент Зеленский 20 августа собирал Ставку. Речь шла о трех ключевых вопросах, имеющих решающее значение для стабильности и безопасности страны.

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором были рассмотрены вопросы энергетики, собственного производства оружия, а также ситуация на фронте.

Об этом глава государства написал в своем Telegram.

Одним из главных вопросов стало обсуждение защиты энергетических объектов в период зимних холодов. Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр энергетики Герман Галущенко сообщили о состоянии инженерной защиты энергетической инфраструктуры.

Особое внимание было уделено календарю завершения укреплений, размещению систем радиоэлектронной борьбы (РЕБ) и противовоздушной обороны (ПВО), в частности, с учетом ожидаемых поставок систем Patriot. Основная задача – обеспечить стабильность энергетической системы в условиях потенциальных угроз.

Второй вопрос касался развития собственного вооружения. Вицепремьер Михаил Федоров, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига презентовали решение об увеличении производства ракет, дронов и средств РЭБ. Были обсуждены пути привлечения иностранных инвестиций и долгосрочные контракты от государства, которые будут способствовать развитию оборонной промышленности Украины.

Третий важный вопрос заседания касался военной ситуации на фронте. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о развитии событий по основным направлениям боевых действий. Кроме этого, представители разведки, Кирилл Буданов и Олег Иващенко, предоставили актуальную информацию о текущей ситуации и перспективах развития боевых действий.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что так называемый план победы, с которым президент на следующей неделе ознакомит лидера США Джо Байдена, будет реализован, если западные партнеры примут ряд важных решений до конца этого года.

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