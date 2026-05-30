- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 309
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский собрал специальное совещание и заявил о важных переговорах: что известно
Владимир Зеленский сообщил о специальном совещании относительно дальнейших действий Украины. Среди ключевых тем — усиление противовоздушной обороны, сотрудничество с партнерами и подготовка важных встреч.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении специального совещания относительно дальнейших действий Украины. Судя по обнародованным фотографиям, на нем присутствовали секретарь СНБО Рустем Умеров, министр энергетики Денис Шмыгаль и руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. По словам президента, во время встречи обсудили дипломатическое, гуманитарное и энергетическое направления.
Об этом глава государства в Telegram.
«Почти ежедневно на связи с представителями Президента Соединенных Штатов и европейскими партнерами. Зафиксировали, что сейчас происходит с поставками ПВО и в целом с нашими договоренностями», — отметил президент.
Среди приоритетов на ближайшие недели — антибаллистическая защита, подготовка двусторонних документов о производстве и поставке дронов, в том числе и Drone Deal с Европейским союзом. Также, по словам Зеленского, идет подготовка к важным переговорам, однако подробности пока не разглашают.
Отдельно на совещании рассмотрели гуманитарное направление. Президент подчеркнул необходимость продолжить обмены, о которых ранее уже были достигнуты договоренности. Для этого он поручил сконтактировать с партнерами, которые могут усилить посреднические усилия.
«Третье: будут новые решения в поддержку Украины, в частности нашей энергетики. Финализируем детали. Слава Украине!», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего.