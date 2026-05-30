Зеленский собрал специальное совещание и заявил о важных переговорах: что известно

Совещание с Владимиром Зеленским / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении специального совещания относительно дальнейших действий Украины. Судя по обнародованным фотографиям, на нем присутствовали секретарь СНБО Рустем Умеров, министр энергетики Денис Шмыгаль и руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. По словам президента, во время встречи обсудили дипломатическое, гуманитарное и энергетическое направления.

Об этом глава государства в Telegram.

«Почти ежедневно на связи с представителями Президента Соединенных Штатов и европейскими партнерами. Зафиксировали, что сейчас происходит с поставками ПВО и в целом с нашими договоренностями», — отметил президент.

Среди приоритетов на ближайшие недели — антибаллистическая защита, подготовка двусторонних документов о производстве и поставке дронов, в том числе и Drone Deal с Европейским союзом. Также, по словам Зеленского, идет подготовка к важным переговорам, однако подробности пока не разглашают.

Отдельно на совещании рассмотрели гуманитарное направление. Президент подчеркнул необходимость продолжить обмены, о которых ранее уже были достигнуты договоренности. Для этого он поручил сконтактировать с партнерами, которые могут усилить посреднические усилия.

«Третье: будут новые решения в поддержку Украины, в частности нашей энергетики. Финализируем детали. Слава Украине!», — говорится в сообщении.

