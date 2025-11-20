Зеленский согласился на переговоры по "мирному плану" Трампа для Украины— Аxios

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил секретарю армии США Дану Дрисколлу о готовности Киева вести переговоры о новом мирном плане администрации Дональда Трампа.

Об этом сообщает Axios.

Как сообщают источники, это решение было принято, несмотря на то, что план может потребовать от Украины значительных территориальных уступок, включая передачу России территорий, которые сейчас находятся под украинским контролем.

По информации источников, несмотря на первоначальное напряжение и очевидную сложность вопроса территориальных компромиссов, президент Зеленский наконец согласился принять участие в работе над этим планом. В сообщениях СМИ отмечается, что украинская сторона ожидает скоро обсудить детали предложения непосредственно с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, офис президента Украины официально сообщил о получении от американской стороны проекта мирного плана, который может активизировать дипломатический процесс, и подтвердил готовность Киева к конструктивной работе.

Также сообщалось, Дональд Трамп проинформирован о 28-пунктовом плане по войне РФ против Украины и поддерживает его. План предусматривает передачу территорий, уменьшение численности ВСУ почти вдвое, запрет на размещение иностранных войск и поставку западного дальнобойного оружия и не только эти условия.