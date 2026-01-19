Зеленский согласовал кадровое решение, которое должно изменить работу ПВО – детали

Владимир Зеленский и Михаил Федоров / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру нового заместителя командующего Воздушными силами ВСУ, который будет отвечать за систему малой противовоздушной обороны.

Об этом глава государства сообщил после доклада Министра обороны Михаила Федорова.

"Согласовали кадровые решения, которые должны усилить нашу защиту", - заявил Зеленский.

По его словам, новый заместитель командующего сосредоточится на трансформации работы перехватчиков, мобильных огневых групп и других подразделений ПВО.

"Задача - сделать использование этих средств эффективным на сто процентов", - подчеркнул президент.

Кроме кадровых изменений, продолжается аудит поставок вооружения и техники в армию. Зеленский подчеркнул, что каждая боевая бригада должна быть гарантированно снабжена дронами.

Также Украина продолжает развитие системы технологического контроля поля боя.

"Наша задача – максимально оперативный анализ каждого удара врага и каждой нашей боевой операции", – отметил глава государства.

Ранее Зеленский заявил, что Воздушные силы вместе с Михаилом Федоровым уже реализуют трансформацию системы противодействия "Шахедам".