Зеленский сообщил, что и почему стало "очень важным этапом войны"

Глава государства выразил благодарность украинским военным.
Сегодня, 6 октября, два месяца как украинские Вооруженные силы начали операцию в Курской области РФ. Это важный этап войны.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в своем вечернем своде.
"Это очень важный этап войны. То, что значительно помогло и дальше помогает нашему государству. Украинцы доказали, что могут выжимать войну в Россию. И при достаточной поддержке партнеров сможем давить на Россию именно так, как нужно, чтобы в России чувствовали, что война ничего им не даст", — подчеркнул глава государства.
Зеленский поблагодарил украинских военных и отметил, что операция на Курщине "дала один из крупнейших вкладов в обменный фонд ради освобождения украинцев из плена".
"Это важно. Мы будем давить на Россию еще сильнее, потому что только силой можно приблизить мир", — заметил президент.
Также Зеленский сообщил, что отправил в Вашингтон начальника Генштаба Анатолия Баргилевича и вице-премьер-министра Ольгу Стефанишину. Кроме того, услышал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте. В частности, на Покровском, Кураховском и Лиманском направлениях.
Напомним, что Владимир Зеленский планирует представить свой План победы лидерам стран-союзников на заседании контактной группы в формате Рамштайн.
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