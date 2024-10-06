Зеленский сообщил, что и почему стало "очень важным этапом войны"

Сегодня, 6 октября, два месяца как украинские Вооруженные силы начали операцию в Курской области РФ. Это важный этап войны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в своем вечернем своде.

"Это очень важный этап войны. То, что значительно помогло и дальше помогает нашему государству. Украинцы доказали, что могут выжимать войну в Россию. И при достаточной поддержке партнеров сможем давить на Россию именно так, как нужно, чтобы в России чувствовали, что война ничего им не даст", — подчеркнул глава государства.

Зеленский поблагодарил украинских военных и отметил, что операция на Курщине "дала один из крупнейших вкладов в обменный фонд ради освобождения украинцев из плена".

"Это важно. Мы будем давить на Россию еще сильнее, потому что только силой можно приблизить мир", — заметил президент.

Также Зеленский сообщил, что отправил в Вашингтон начальника Генштаба Анатолия Баргилевича и вице-премьер-министра Ольгу Стефанишину. Кроме того, услышал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте. В частности, на Покровском, Кураховском и Лиманском направлениях.

Доклад Сырского, 2 месяца операции на Курщине и поздравления с днем учителя: обращение Зеленского

Напомним, что Владимир Зеленский планирует представить свой План победы лидерам стран-союзников на заседании контактной группы в формате Рамштайн.