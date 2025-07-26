Зеленский сообщил, что наступление России остановлено на Сумщине: подробности

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Вооруженные силы Украины приостановили наступление российских войск в Сумской области.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

«Поблагодарил Главкома за то, что удалось сорвать российский план на Сумщине. Хотя этот регион остается одним из приоритетных направлений для врага, наши силы неизменно блокируют российские попытки продвинуться вглубь Сумской области с приграничья. Есть через неделю также результаты пополнения обменного фонда для Украины. Продолжаем действовать и на российской территории», — отметил он.

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Накануне после длительных боев ВСУ освободили Кондратовку.

Напомним, Зеленский в разговоре с прессой вечером 27 мая подтвердил подготовку Россией наступления на Сумщину. Для этого, по его словам, на Курщине сосредоточены «самые сильные и крупнейшие подразделения» и под границей продолжается накопление войск. Их численность на Сумском направлении уже составляет более 50 тысяч, однако для строительства буферной зоны вглубь Украины на 10 км россиянам не хватает возможностей, считает украинский лидер.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко также подвергает сомнению реальные наступательные возможности оккупантов. По его словам, российская пропаганда традиционно их «надувает, чтобы утереть реальность».

По мнению соучредителя проекта DeepState UA Руслана Микулы, нынешние территориальные достижения РФ в Сумской области не являются «большим успехом», учитывая численность их группировки. По его оценке, целью россиян, прежде всего, является село Юнаковка, имеющая для них стратегическое значение.

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