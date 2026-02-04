Зеленский сообщил, где самая критическая ситуация со светом и теплом

Отключение света. / © Associated Press

Ситуация в энергетике страны после массированных ударов РФ, в том числе ночью 3 февраля, чрезвычайна. В Киеве до сих пор тысячи домов не имеют отопления. В ряде регионов сложная ситуация с электроснабжением.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«По состоянию на сегодняшний день наиболее сложная ситуация в Киеве и области, в Харькове и области, на Сумщине, Полтавщине. Трудно и в других областях центральной Украины. В частности, в Днепровской и Черкасской», — сообщил глава государства.

По словам президента, более 1100 многоквартирных домов в нескольких районах столицы без отопления.

«По каждому такому дому должен быть ответ по четкому сроку возобновления снабжения теплом и гарантированному обеспечению людей возможностями обогрева и поддержки», — подчеркнул президент.

Атака 3 февраля

Ночью против 3 февраля Россия нанесла мощный комбинированный удар с применением ракет разных типов воздушного, наземного базирования и ударных БпЛА. В общей сложности было зафиксировано 521 средство воздушного нападения. В частности, четыре «Циркона». Силы ПВО уничтожили 38 ракет и 412 дронов.

РФ снова прибегла к очередному массированному удару по энергетике Украины. Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил, что Киев, Харьков и область стали основными целями российской атаки.

В Киеве без отопления осталось более 1100 жилых домов. Самая сложная ситуация возникла в Дарницком и Днепровском районах, потому что Дарницкая ТЭЦ остановилась после массированной атаки. Именно эта станция специализируется на производстве тепла для населения.

В Харькове россияне массированно ударили по энергетике. Из-за обстрелов одна из ключевых ТЭЦ города получила существенные повреждения, а потому из систем отопления более 800 многоэтажек пришлось сливать воду. Без отопления осталось почти 105 тысяч жителей.