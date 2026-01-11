Зеленский сообщил, где ситуация со светом и теплом самая критическая

Владимир Зеленский. / © Associated Press

В Украине из-за российских ударов ситуация с электричеством и отоплением очень сложная. Жесткая зимняя погода добавляет проблемы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

По словам главы государства, общины, где ситуация остается очень сложной. В частности, в части городов и сел пограничных областей. Кроме того, в Киеве продолжаются ремонтные работы после российского удара. Сейчас главная задача для столицы — восстановить энергообеспечение домов.

В Броварах, Василькове, Фастове и Борисполе Киевской области значительное количество семей также без электричества. Также, подчеркнул Зеленский, энергетики и ремонтные бригады работают в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях.

«Наши энергетики сейчас, ремонтные бригады, все действительно работающие коммунальные службы, которые действительно делают невероятные и действительно героические вещи. Жесткая зимняя погода придает сложности, именно поэтому так непросто. Именно такой погодой россияне и пытаются воспользоваться», — подчеркнул президент.

Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в Киеве продолжается работа по преодолению последствий вражеских атак на энергосистему. По ее словам, ситуация улучшится уже на следующей неделе. Глава правительства заявила, что россияне совершили одну из самых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру за все время полномасштабной войны

В то же время энергетический эксперт Станислав Игнатьев отмечает, что Киев ждут самые жесткие отключения света . В частности, на следующей неделе. В частности, еще потому, что сильные морозы увеличивают потребление электроэнергии.

