Зеленский сообщил главе Еврокомиссии об отсоединении Запорожской АЭС от энергосети

Чем быстрее российская атомная отрасль окажется под санкциями, тем безопаснее будет миру.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, в том числе об энергетической поддержке Украины и проинформировал ее о последствиях ракетного удара государства-террористки по Украине.

Об этом шла речь в вечернем обращении главы государства 9 марта.

"В результате этого удара Запорожская атомная станция была вновь отсоединена от энергосети. Это критическая ситуация. И Россия сознательно идет на создание таких критических ситуаций на наших атомных объектах. Это просто уже по определению означает, что Россия не может быть добросовестным участником каких-либо отношений в атомной сфере", — сообщил Зеленский.

Он также выразил признательность Урсули фон дер Ляен за оказанную помощь и обсудил с ней вопрос давления на Россию за террор.

"Чем быстрее российская атомная отрасль окажется под санкциями, тем безопаснее будет миру. Нельзя оставить государству-террористу никакой возможности использовать какие-либо атомные объекты где угодно в мире для террора", — добавил он.

В то же время специалисты возобновили энергопитание Запорожской АЭС, которое было прервано ракетными ударами России 9 марта.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал всех сотрудников МАГАТЭ начать действовать, чтобы "такого больше не случалось".

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