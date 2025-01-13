Зеленский сообщил, как будут выбирать начальника Нацакадемии сухопутных войск

Национальную академию сухопутных войск (НАСО) им. гетмана Петра Сагайдачного возглавит один из претендентов на этот пост. Нового руководителя академии будут выбирать военные в приложении "Армия+". Это президент Владимир Зеленский обсуждал с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, начальником Генштаба ВСУ Анатолием Баргилевичем, а также другими командирами.

Об этом президент сообщил во время своего вечернего обращения 13 января.

"Сегодня с Александром Сырским, Анатолием Баргилевичем, Михаилом Драпатым, Павлом Палисой обсуждали кадровые вопросы, в частности, назначение нового начальника Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного", — отметил Зеленский.

Как добавил президент, это один из ключевых институтов военного образования в Украине.

"И академия точно заслуживает перемен. Какие конкретно это будут изменения и кто будет внедрять их, решим вместе с нашими украинскими военными, со всеми нашими воинами, которые хотят перемен", – сказал он.

Для этого в приложении "Армия+" начат соответствующий опрос. Есть пять кандидатов на должность руководителя академии и есть возможность предложить, что нужно изменить в самом процессе обучения, в отношениях внутри академии.

"Особенно важно, чтобы курсанты и выпускники академии поделились своим опытом и своими идеями", – добавил Зеленский.

По его словам, на вечер 13 января за кандидатов отдали свои голоса две тысячи человек.

"И это за несколько часов от запуска опроса. Я благодарю всех, кто участвует. Применение «Армия+» доступно для всех наших воинов", – добавил президент.

Напомним, ранее уже говорилось об обновлении руководства Академии сухопутных войск через "Армию+".

Кандидаты на должность начальника Нацакадемии сухопутных войск

Как сообщала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, есть список кандидатов, которых главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый предложили на эту должность, а именно:

полковник Александр Бакулин, командир 57-й отдельной мотопехотной бригады им. кошевого атамана Костя Гордиенко;

полковник Евгений Ласийчук, командир 25-й воздушно-десантной бригады ДШВ ВСУ;

бригадный генерал Михаил Сидоренко, заместитель командующего войсками оперативного командования "Север";

бригадный генерал Сергей Баранов, начальник Главного управления сопровождения ракетных программ;

полковник Роман Качур, командир 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь".

Как уже сообщалось, начальника Национальной академии сухопутных войск генерал-лейтенанта Павла Ткачука во Львове уволили с должности 18 декабря после многочисленных жалоб курсантов академии. Они сообщали о травле, унижении и буллинге, а также отсутствии необходимого лекарства в медпункте, некачественном питании и т.д.

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