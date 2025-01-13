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Зеленский сообщил, как будут выбирать начальника Нацакадемии сухопутных войск

Зеленский сообщил, как будут выбирать начальника Нацакадемии сухопутных войск

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: скриншот с видео

В приложении "Армия+" начат соответствующий опрос.

Национальную академию сухопутных войск (НАСО) им. гетмана Петра Сагайдачного возглавит один из претендентов на этот пост. Нового руководителя академии будут выбирать военные в приложении "Армия+". Это президент Владимир Зеленский обсуждал с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, начальником Генштаба ВСУ Анатолием Баргилевичем, а также другими командирами.

Об этом президент сообщил во время своего вечернего обращения 13 января.

"Сегодня с Александром Сырским, Анатолием Баргилевичем, Михаилом Драпатым, Павлом Палисой обсуждали кадровые вопросы, в частности, назначение нового начальника Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного", — отметил Зеленский.

Как добавил президент, это один из ключевых институтов военного образования в Украине.

"И академия точно заслуживает перемен. Какие конкретно это будут изменения и кто будет внедрять их, решим вместе с нашими украинскими военными, со всеми нашими воинами, которые хотят перемен", – сказал он.

Для этого в приложении "Армия+" начат соответствующий опрос. Есть пять кандидатов на должность руководителя академии и есть возможность предложить, что нужно изменить в самом процессе обучения, в отношениях внутри академии.

"Особенно важно, чтобы курсанты и выпускники академии поделились своим опытом и своими идеями", – добавил Зеленский.

По его словам, на вечер 13 января за кандидатов отдали свои голоса две тысячи человек.

"И это за несколько часов от запуска опроса. Я благодарю всех, кто участвует. Применение «Армия+» доступно для всех наших воинов", – добавил президент.

Напомним, ранее уже говорилось об обновлении руководства Академии сухопутных войск через "Армию+".

Кандидаты на должность начальника Нацакадемии сухопутных войск

Как сообщала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, есть список кандидатов, которых главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый предложили на эту должность, а именно:

  • полковник Александр Бакулин, командир 57-й отдельной мотопехотной бригады им. кошевого атамана Костя Гордиенко;
  • полковник Евгений Ласийчук, командир 25-й воздушно-десантной бригады ДШВ ВСУ;
  • бригадный генерал Михаил Сидоренко, заместитель командующего войсками оперативного командования "Север";
  • бригадный генерал Сергей Баранов, начальник Главного управления сопровождения ракетных программ;
  • полковник Роман Качур, командир 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь".

Как уже сообщалось, начальника Национальной академии сухопутных войск генерал-лейтенанта Павла Ткачука во Львове уволили с должности 18 декабря после многочисленных жалоб курсантов академии. Они сообщали о травле, унижении и буллинге, а также отсутствии необходимого лекарства в медпункте, некачественном питании и т.д.

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