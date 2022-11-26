Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Зеленский сообщил, как восстанавливается энергетика: "Количество отключений может увеличиться"

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
11к
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Зеленский сообщил, как восстанавливается энергетика: "Количество отключений может увеличиться"

Фото: president.gov.ua

Глава государства предупредил, если вечером потребление электричества вырастет, количество отключений может увеличиться.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 26 ноября энергосистема возобновляется, однако недостаточно для полностью стабильного электроснабжения.

Об этом глава государства сказал в видеообращении.

"В эти сутки наши энергетики продолжили восстановление системы. И у нас есть уже больше возможностей генерировать и поставлять электричество. Но, к сожалению, еще недостаточно, чтобы сделать поставки полностью стабильными", — рассказал Зеленский,

Он добавил, что по состоянию на утро уже вдвое меньше абонентов, чем в предыдущий вечер, были отключены от электричества. Однако в 14 областях и Киеве до сих пор действуют ограничения для более чем 100 тыс. абонентов в каждом из регионов.

"Если вечером потребление вырастет, количество отключений может увеличиться. Это еще раз свидетельствует о том, насколько важно сейчас беречь энергию и потреблять ее рационально", – подчеркнул президент.

Зеленский за 26 ноября: Никогда больше голод не должен использоваться как оружие

Зеленский за 26 ноября: Никогда больше голод не должен использоваться как оружие

Напомним, в "Укрэнерго" днем 26 ноября сообщили, что к энергосистеме Украины подключили еще один атомный блок, однако дефицит потребности потребления составляет 25%.

Отметим, что Украина получит от ЕС 200 средних трансформаторов, один крупный автотрансформатор и 40 электрогенераторов.

Кроме того, на закупку генераторов для критической инфраструктуры Украины выделит деньги Канада. Речь идет о 10 млн. дол.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
11к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация