Зеленский сообщил, как восстанавливается энергетика: "Количество отключений может увеличиться"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 26 ноября энергосистема возобновляется, однако недостаточно для полностью стабильного электроснабжения.

Об этом глава государства сказал в видеообращении.

"В эти сутки наши энергетики продолжили восстановление системы. И у нас есть уже больше возможностей генерировать и поставлять электричество. Но, к сожалению, еще недостаточно, чтобы сделать поставки полностью стабильными", — рассказал Зеленский,

Также читайте Кличко анонсировал возврат графиков отключений света в Киеве

Он добавил, что по состоянию на утро уже вдвое меньше абонентов, чем в предыдущий вечер, были отключены от электричества. Однако в 14 областях и Киеве до сих пор действуют ограничения для более чем 100 тыс. абонентов в каждом из регионов.

"Если вечером потребление вырастет, количество отключений может увеличиться. Это еще раз свидетельствует о том, насколько важно сейчас беречь энергию и потреблять ее рационально", – подчеркнул президент.

Зеленский за 26 ноября: Никогда больше голод не должен использоваться как оружие

Напомним, в "Укрэнерго" днем 26 ноября сообщили, что к энергосистеме Украины подключили еще один атомный блок, однако дефицит потребности потребления составляет 25%.

Отметим, что Украина получит от ЕС 200 средних трансформаторов, один крупный автотрансформатор и 40 электрогенераторов.

Кроме того, на закупку генераторов для критической инфраструктуры Украины выделит деньги Канада. Речь идет о 10 млн. дол.

Читайте также: