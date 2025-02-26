Зеленский сообщил, каким будет количественный состав украинской армии

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что количественный состав украинской армии будет сохранен максимально.

Об этом он заявил на брифинге в среду, 26 февраля.

По словам президента, у Украины нет оснований доверять заверениям Кремля в "миролюбии", поэтому сильная украинская армия станет лучшей гарантией безопасности для нашего государства в случае достижения договоренностей с государством-агрессором о прекращении огня.

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“Мы верим в нашу армию и это будет одной из главных гарантий безопасности, поэтому я сохраню в любом случае количественный состав максимальный. Количественный состав, который необходим Украине для защиты своих интересов”, — подчеркнул он.

Напомним, мировые и украинские политики активно обсуждают возможные варианты начала мирных переговоров и завершения войны России против Украины. Разговоры оживились на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа и встречи представителей двух стран в Саудовской Аравии.

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