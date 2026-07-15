Зеленский сообщил, когда Украина начнет производить ракеты для Patriot

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украина рассчитывает к концу 2026 года обрести техническую возможность производить ракеты для американских систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом в среду, 15 июля, заявил президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая журналистам о работе по укреплению отечественной системы противоракетной обороны.

По словам главы государства, Украина в настоящее время работает над развитием противоракетной обороны сразу по трем направлениям. Первое из них касается поставок ракет для комплексов Patriot в рамках программы PURL и двусторонних соглашений с европейскими партнерами.

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«Благодаря PURL мы можем получать ракеты из США за счет финансирования европейских лидеров, и мы благодарны им за эту финансовую поддержку», — отметил Зеленский.

Президент также сообщил, что Украина ведет отдельные переговоры с европейскими странами о дополнительных поставках средств ПВО. По его словам, хотя такие поставки и не являются масштабными, они по-прежнему важны для укрепления обороноспособности государства.

Кроме того, у Киева есть ещё одна договоренность со странами Ближнего Востока, однако её детали пока не разглашаются, поскольку её реализация зависит от развития ситуации в регионе, в частности от завершения боевых действий, которые ведут США против Ирана.

По словам президента, важнейшим направлением является локализация производства американских ракет для системы «Патриот» в Украине. Зеленский сообщил, что между сторонами уже достигнута политическая договоренность по этому вопросу.

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«Мы работаем над лицензиями на Patriot. У нас была политическая договоренность. Мы рассчитываем к концу 2026 года получить возможность технически производить американские ракеты силами украинской команды, своими силами», — подчеркнул президент.

Как подчеркнул Зеленский, развитие собственного производства ракет для систем Patriot должно стать одним из ключевых элементов укрепления украинской противоракетной обороны и повышения самостоятельности страны в обеспечении собственной безопасности.

Напомним, ранее издание Kyiv Independent со ссылкой на собственные источники сообщило, что Соединённые Штаты начали процесс выдачи Украине лицензий на производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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