Зеленский сообщил, когда Украина подготовит детальный план окончания войны

Зеленский отметил, что завершить войну дипломатическим путем без России "очень сложно".

Украина предоставит детальный план завершения войны на втором Саммите мира, где обязательно должны присутствовать представители России.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время интервью NBC News 5 сентября.

По его словам, план окончания войны подготовят вместе с партнерами, поддержавшими коммюнике первого Саммита.

"Мы проработаем каждый пункт этих кризисов, которые принес Путин. Мы проработаем наш вариант окончания войны", — сказал Зеленский.

На втором Саммите мира должны быть представители РФ, ведь завершить войну по дипломатическому пути без России "очень сложно". Об этом также просили участники первого саммита мира, отметил президент.

"Все страны нас просили, чтобы на втором саммите представители России были. Мы сказали: мы не против, мы все понимаем, подготовим план и позовем их", — сказал он.

Напомним, ранее президент Зеленский назвал три темы документа ко второму Саммиту мира.

Как сообщалось, второй Саммит мира должен пройти в одной из стран Глобального Юга. Есть вероятность, что это будет Индия, но для этого в соответствии с процедурами нужно, чтобы она присоединилась к общему коммюнике.

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