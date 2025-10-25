Зеленский сообщил, когда в Украине должны появиться первые самолеты Gripen

Gripen / © Associated Press

Первые из 150 самолетов Gripen, которые пообещала Швеция, должны появиться в Украине в следующем году.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.

«Вместе со Швецией Украина значительно увеличит свою боевую авиацию. Это амбициозная задача, и ее нужно выполнить. Сейчас исторический шаг — договоренность со Швецией о боевых самолетах „Грипен“, и это хороший выбор. Мы рассчитываем на 150 таких самолетов для Украины и первые должны появиться в следующем году», — написал он в телеграмме.

Зеленский добавил, что Gripen для Украины часть гарантий безопасности.

«И такого масштабного соглашения по боевой авиации для Украины еще не было. Историческое достижение. Работаем, чтобы полностью реализовать», — добавил он.

Напомним, 22 октября президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали двусторонние документы, предусматривающие поставки 100–150 истребителей Gripen серии Е.

Эта серия истребителей только начинает производиться, а их передача, по словам шведского премьера, «позволит построить очень серьезные воздушные силы в Украине, которые станут частью большой семьи систем истребителей».