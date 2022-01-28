Зеленский сообщил, на какой размер иностранных заимствований надеется Украина

Для стабилизации экономики нашему государству требуется 4-5 млрд долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что внешние заимствования, получаемые нашим государством от иностранных партнеров, являются правильным сигналом и финансовыми гарантиями.

Об этом он сообщил на брифинге с участием иностранных СМИ в пятницу, 28 января.

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Глава государства не назвал точной суммы заимствований, которую надеется получить Украина от своих иностранных партнеров, но отметил, что на этот счет состоялись результативные переговоры с лидерами нескольких государств. В частности, правительство Канады предложило 120 млн долларов, с ЕС договорились про 1,2 млрд долларов, был также запрос в правительство США, планируется разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

“Я считаю, что для стабилизации нашей экономики мы потратим около 4-5 млрд [долларов] — на меньшую цифру я и не рассчитываю. Поэтому такая сумма нам очень нужна”, — заметил он.