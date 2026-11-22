Место попадания в Дымере

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В Дымере Киевской области, где российский беспилотник попал в 5-этажку, до сих пор нет информации о 10 людях. По состоянию на данный момент известно, что погибли четыре человека.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время традиционного вечернего видеообращения за 22 ноября.

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Он подтвердил, что в Дымере в Киевской области удалось спасти ребенка из-под завалов. Сейчас мальчику оказывают необходимую помощь.

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По словам президента, спасательная операция продолжается весь день. Нет до сих пор информации о 10 людях. По состоянию на данный момент известно, что погибли уже четыре человека.

«По этому дому попал российский „шахед“ — фактически разнес подъезд. Спасательные работы вести сложно из-за постоянных новых воздушных тревог, новой угрозы. На месте достаточно сил, достаточно средств спасателей: более 130 человек привлечены к работам. Операция в Дымере будет продолжаться до тех пор, пока не будет установлена вся информация по каждой фамилии», — пообещал Зеленский.

Кроме того, президент рассказал об ударе в Вишневом, где россияне попали по обычному продуктовому магазину. В результате атаки три человека погибли, тринадцать ранены. В Белоцерковском районе «шахед» попал по дому.

«Постоянный российский террор, постоянные издевательства от этих бросков, и на весь этот террор будут им наши вполне справедливые ответы», — заверил Зеленский.

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Удар по Дымеру и Вишневому: последние новости

Напомним, что сегодня, 22 ноября, российские войска нанесли удар по поселку Дымер под Киевом. Российский дрон попал в жилой 5-этажный дом.

Известно, что среди четырех погибших — женщина 1978 года рождения и 18-летний парень.

Кроме того, еще около 10 человек не выходят на связь, а местные жители ждут известия о своих близких. У дома собралось много людей, ожидающих известия о своих родных и друзьях. Большинство из них неохотно общаются с журналистами.

Кроме того, сегодня в Вишневом в результате удара РФ по продуктовому магазину погибли три человека, еще по меньшей мере 15 получили ранения.

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